אוריגמי על פרק כף היד

קולקציית שעונים חדשה בהשראת אומנות קיפולי הנייר היפנית

מותג השעונים G-SHOCK מבית הענקית היפנית CASIO משיק קולקציית שעונים חדשה

בהשראת אומנות האוריגמי, אחת מאומנויות היד המזוהות ביותר עם התרבות היפנית.

הקולקציה כוללת שני דגמים בלבד, שחור ולבן, ומציעה פרשנות עכשווית ומדויקת

לאסתטיקה של קיפולי נייר, דרך שפה גרפית מודרנית ונוכחות עיצובית בולטת.

עיצוב השעונים מתבסס על קווי קיפול חדים ותבניות גרפיות המדמות את שכבות הנייר

והדיוק הצורני של האוריגמי. הבחירה בצבעים מונוכרומטיים מדגישה את המשחק בין

אור וצל, עומק ושטיחות, ויוצרת מראה מינימליסטי אך בעל אופי ברור, כזה שמתחבר

לעולמות האופנה, הסטריט והלייף סטייל, ולא רק לעולם השעונים הספורטיביים.

לצד השפה העיצובית הבולטת, שני הדגמים שומרים על הפונקציונליות המזוהה עם

המותג, וכוללים עמידות למים עד לעומק של 200 מטרים, לחבטות ונפילות, מולטי

שעון מעורר, תאורת לד פנימית, טיימר וסטופר, לצד פונקציות נוספות רבות.

הקולקציה מדגישה את היכולת של המותג לשאוב השראה ממסורות תרבותיות עמוקות,

ולתרגם אותן לאובייקט עכשווי, נגיש ומדויק, כזה שמדבר בשפה בינלאומית אך נשאר

נאמן לשורשיו היפניים. מחיר: 645 שקלים לכל אחד מהדגמים.

ג'ישוק – להשיג בחנויות השעונים המובחרות ובאתר היבואן הבלעדי טי אנד איי